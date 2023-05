Elenco delegati aste giudiziarie, partono i corsi per l’iscrizione

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Si preparano all’avvio i corsi di formazione per i professionisti – avvocati, commercialisti e notai – che intendono entrare nel nuovo elenco dei delegati alle vendite giudiziarie e dei custodi, riformato dal decreto legislativo 149/2022 e che sostituirà, presso ogni tribunale, quello tenuto finora. I primi a partire saranno i corsi dei Consigli nazionali: quello dei commercialisti sarà fruibile dal 20 maggio, quello dei notai dai primi di giugno, più avanti quelli degli avvocati. I Consigli nazionali possono delegare gli Ordini locali a organizzare la formazione.

Infatti, con l’emanazione, il 7 aprile, delle linee guida per la formazione da parte della Scuola superiore della magistratura e la diffusione, venerdì scorso, dei 450 quesiti definiti dai Consigli nazionali tra cui “pescare” i 50 per le prove finali, si è sbloccata l’impasse creata con il debutto della nuova disciplina, che prescrive requisiti di accesso all’elenco in parte non applicabili. Tanto che, nelle scorse settimane, al ministero della Giustizia sono state recapitate dai professionisti richieste di proroga e di revisione dei criteri.

Loading...

Nuovi criteri

La norma sul nuovo elenco (articolo 179-ter delle disposizioni per l’attuazione del Codice di procedura civile) è in vigore per i procedimenti introdotti dal 1° marzo scorso. Ma a fermare il primo popolamento del nuovo elenco è il fatto che non sono ancora del tutto attivati i canali per ottenere i tre nuovi requisiti (alternativi). Nei fatti, solo il primo criterio – avere svolto nei cinque anni precedenti almeno dieci incarichi di delegato alla vendita – è applicabile (ma è molto selettivo ed esclude i giovani). Mentre non è operativo il possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell’esecuzione forzata, perché il decreto sulle specializzazioni forensi non è ancora attuato. Si apre ora la strada per il terzo requisito, ossia la partecipazione a corsi di formazione organizzati da Ordini o Università.

La norma stringe le maglie anche perché limita l’iscrizione all’elenco di un solo tribunale, quello del luogo di residenza.

I corsi

In base alle linee guida della Scuola superiore della magistratura, i corsi devono avere una durata minima di 20 ore e trattare i vari aspetti dell’esecuzione forzata attraverso lezioni frontali e laboratori. La prova finale deve consistere in 50 domande a risposta chiusa: per superarla occorrono 35 risposte corrette. Le domande sono sorteggiate tra i 450 quesiti predisposti dai Consigli nazionali degli Ordini in accordo tra loro, da rendere pubblici almeno 30 giorni prima della prova finale.