Eleonora è nata nel 1986. Ha studiato come i fratelli presso il liceo Villoresi di Monza. Dopo il diploma, nel 2009 si laurea e frequenta un corso di Business management alla St. John University di New York, a cui è seguito uno stage in una televisione americana. Nel 2010 rientra in Italia e comincia a lavorare nell'azienda del padre, Mediaset. Dal 2013 si occupa dell'ente benefico Fondazione Milan Onlus e dal 2014 Eleonora è consigliere delegato della Holding Quattordicesima, carica che divide con la sorella Barbara e il fratello Luigi. I tre fratelli, inoltre, sono titolari della B.e.l. Immobiliare. Nel 2011 Eleonora si è fidanzata con il modello inglese Guy Binns. I due non si sono mai sposati, ma hanno avuto tre figli: Riccardo, Flora e Artemisia. Nel 2022, dopo 11 anni di relazione, si sono lasciati.

