Eletre, ecco il suv elettrico che cambierà il dna di Lotus (e le dimensioni industriali)

Ascolta la versione audio dell'articolo

6' di lettura

Lotus riparte da un suv di lusso: Eletre che sarà in vendita nel corso del 2023 in Europa, Regno Unito compreso e in Cina, mentre nel 2024 toccherà agli Stati Uniti.

È un modello eretico e distonico rispetto alla storia e alla filosofia di Lotus. Il segno dei tempi? Forse, ma qualche perplessità c’è, anche nei confronti dello stile.

La nuova piattaforma EV può essere adattata a dimensioni diverse, consentendo al brand inglese di realizzare delle berline elettriche e dei suv a dei a prezzi inferiori. Così attrezzata Lotus intende passare dalle circa 1.600 vetture vendute all'anno alle 100.000 programmate per il 2028, l'anno in cui la trasformazione del brand finanziata dalla proprietà cinese di Geely sarà completata.

La concorrenza che l'Eletre mette nel mirino

Il prezzo della Eletre che è stimato per ora in 100.000 sterline la dice lunga sulle ambizioni del nuovo modello che è pronto a sfidare marchi altrettanti storici nel settore delle sportive d'altro bordo da Lamborghini, alla Ferrari, dalla Porsche ad Aston Martin e Tesla, per non parlare di Audi, Bmw e Mercedes. Nelle intenzioni di Geely, infatti, il brand inglese darà del filo da torcere anche un settore che resta il più redditizio oltre che il meno soggetto a contrazione della richiesta. I prossimi anni diranno se la sfida avviata con l'Eletre porterà ai risultati sperati ma c'è da scommettere che verrà vinta vista la solidità del gruppo Geely alle spalle.

Loading...

Spazio sempre anche alle vetture sportive

l marchio autore di vetture da leggenda come l'Elise, la Elan e l'Esprit non ha nessuna intenzione di abbandonare il mercato delle auto sportive nei prossimi anni. Ma quel mercato si sta sempre di più restringendo, mentre quello dei suv sta crescendo e Lotus ha un disperato bisogno di disporre di modello più appetibile al grande pubblico se vuole crescere o anche semplicemente sopravvivere. E inoltre, se è vero che gran parte delle vendite di Porsche è costituita da suv ed il brand ha realizzato un cambiamento epocale senza perdere credibilità fra gli appassionati di auto sportive perché non dovrebbe riuscirci anche agli inglesi di Lotus?

Geely socio di maggioranza di Lotus dal 2017

L'Eletre insomma, rappresenta la rinascita. I cinesi di Geely che l'hanno acquisita nel 2017 hanno grandi aspettative per Lotus a cominciare dal nuovo suv garantirà al marchio fondato da Colin Chapman più di 70 anni di fregiarsi di diversi primati. Per cominciare l'Eletre è la prima Lotus ad essere prodotta in Cina in un nuovo stabilimento a Wuhan realizzato per il suv, anche se le future vetture sportive del brand continueranno a essere prodotte in quella che è da sempre è considerata la casa spirituale delle Lotus che si trova a Hethel, in Inghilterra.

Lotus Eletre, le foto del suv elettrica che rinnega la storia del marchio Photogallery15 foto Visualizza

Più di 100 milioni di sterline per la location inglese

Il gruppo cinese due anni dopo aver formalizzato il controllo del brand inglese ha deciso di investire nel rinnovamento dello stabilimento inglese e nel corso del 2019 a fronte di uno stanziamento di più 100 milioni di sterline sono partiti dei grandi lavori di ammodernamento. Le novità hanno riguardato in primo luogo il settore di progettazione, il noto Lotus Engineering che negli anni ha collaborato a molti progetti per diversi costruttori, sviluppando sia delle soluzioni uniche di tipo motoristico che anche interi modelli pronti per la produzione di grande massa.