Elettrica e autonoma: così Audi Urbansphere anticipa l’auto futura

Oltre a fare un salto in avanti grazie alla generosa autonomia, la Urbansphere anticipa il futuro della mobilità con un abitacolo in grado di trasformarsi in una vera e propria lounge quando si viaggia in modalità di guida automatizzata con i sedili posteriori reclinabili fino a 60 gradi. Tra le novità il nuovo sistema di infotainment con maxi schermo Oled trasparente di grande formato che ruota verticalmente dall’area del tetto nella zona tra le file di sedili. Utilizzando questo “schermo cinematografico”, che occupa l’intera larghezza dell’interno, i due passeggeri nell’ultima fila possono partecipare a una videoconferenza insieme o guardare un film. È possibile anche l’uso dello schermo diviso. Quando lo schermo non è in uso, offre una visione chiara nella parte anteriore grazie al suo design trasparente o, quando è piegato verso l’alto, attraverso l’area del tetto in vetro fino al cielo. Allo stesso tempo, ci sono occhiali VR nei braccioli delle portiere sinistra e destra che possono essere utilizzati insieme alle opzioni di infotainment, ad esempio per il sistema Holride.