Elettrica e digitale: Mercedes firma accordi con Google e TikTok

Verso un’esperienza digitale su auto di lusso elettriche (e non solo) di nuova generazione. Mercedes sta lavorando su diversi fronti, se da un lato la gamma elettrica viene arricchita, dall’altro anche l’esperienza di bordo diventa sempre più digitale. Infatti, sono state strette diverse partnership con player affermati in settori affini che sottendono anche la volontà di Mercedes di abbracciare nuovi clienti e abbassare l’età media del target di riferimento.

Partiamo dalla gamma elettrica che, in vista del 2035 si sta ampliando. Alla fine dello scorso anno, la gamma Bev ha visto l’ingresso del quarto modello che adotta la nuova piattaforma completamente elettrica: EQE suv. Questo va ad affiancare le due berline EQS ed EQE ed EQS suv: sono concepiti da zero come auto a ioni di litio che possono raggiungere un’autonomia fino a 590 km (ciclo di omologazione Wltp). Da non dimenticare anche la rivoluzione smart (marchio ormai 100% elettrico dal 2020) che con la Smart #1 segna una svolta per il marchio nato tedesco e ora al 50% cinese grazie alla partnership con il colosso cinese Geely. Diventata una crossover elettrica a due o quattro ruote motrici, è accreditata di una potenza di ben 428 cv e fino a 440 km di autonomia.

Ma, passando all’esperienza digitale di bordo, l’ultima novità, è l’accordo con Google che consente al marchio di Stoccarda di creare un’esperienza di navigazione a bordo basata sui nuovi dati e sulle nuove funzionalità di navigazione di Google Maps Platform. In questo modo, la casa automobilistica di lusso tedesca avrà accesso all’offerta geospaziale leader del colosso di Mountain View (California), che comprende informazioni dettagliate su luoghi, informazioni sul traffico in tempo reale e predittive, percorsi automatici e altro ancora. Grazie all’integrazione di queste funzionalità nel prossimo Sistema Operativo Mercedes-Benz (MB.OS), i clienti potranno godere di un’esperienza di navigazione superiore, grazie alla facilità di utilizzo e alla grafica eccezionale sullo schermo ad alta risoluzione dell’auto. Per arricchire l’esperienza dell’utente, le aziende porteranno l’applicazione YouTube nel sistema di infotainment Mercedes-Benz. Inoltre, il costruttore tedesco utilizzerà i dati di Google Maps per attivare funzioni di guida assistita come la regolazione automatica della velocità prima di incroci, rotatorie o curve.

Ricordiamo che il sistema operativo MB.OS sarà introdotto a metà del decennio con la nuova piattaforma MMA (Mercedes Modular Architecture) ed è stato progettato e sviluppato internamente per mantenere il pieno controllo sul rapporto con il cliente, garantire la privacy dei dati e sfruttare l’esclusiva integrazione di tutte le funzioni dell’auto. Basato su un’architettura chip-to-cloud appositamente realizzata, MB.OS beneficia dell’accesso completo a tutti i domini del veicolo: infotainment, guida automatizzata, body & comfort, driving & charging. Questo approccio strategico consente al marchio automobilistico di lusso di offrire ai propri clienti un’esperienza di prodotto differenziata e superiore.

Ma questa non è l’unica novità a bordo dei modelli della stella a tre punte; infatti da segnalare anche l’accordo con il social network TikTok, che prevede la possibilità di godere dei contenuti della piattaforma direttamente dalla nuova Classe E. Presentata all’evento Strategy Update: Mercedes-Benz Operating System, la Classe E è infatti equipaggiata con il nuovo Mbux Superscreen con TikTok integrato: che si tratti di ingannare il tempo mentre si è fermi in attesa nel veicolo o semplicemente di godersi un momento per sé stessi mentre l’auto è parcheggiata prima di dirigersi verso la prossima destinazione, TikTok diventerà la nuova attività preferita quando in sosta, con un feed di video personalizzati.