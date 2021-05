Elettriche a 7 posti / Audi Q7 e-tron arriverà presto

Audi Q7 100% elettrico è in arrivo? Se come ha annunciato di recente il brand dei quattro anelli diventerà completamento elettrico entro 20 anni, ma già nel 2025 il numero dei modelli alla spina crescerà fino a 30 di cui 20 ad emissioni zero, è nelle ipotesi che l'ammiraglia fra i suv di Audi venga proposta in versione 100% elettrica a cui andrà aggiunta poi la variante 7 posti, l'ideale per nuclei familiari numerosi o per gruppi che condividono l'opportunità di medi o anche lunghi viaggi.

