Elettriche a 7 posti / Citroën e-Berlingo per l'autunno

L'e-Berlingo, la versione elettrica della multispazio Citroën è accreditata di una autonomia stimata di 280 km e verrà offerta in due lunghezze (M di 4,40 m e XL di 4,75 m) per trasportare fino a 7 passeggeri. Il powertrain ha 136 cv di potenza e 260 Nm di coppia con una velocità di 135 kmh. La batteria agli ioni di litio da 50 kWh si ricarica in 30 ore da una presa 8A o in 5 con la Wallbox trifare. Arriverà però sul mercato soltanto in autunno a dei prezzi ancora da definire.

