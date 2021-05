Elettriche a 7 posti / Jeep Wagoneer in futuro Ev

Grand Wagoneer o semplicemente Wagoneer, il suv di punta dell'offerta di Jeep sarà in vendita entro la fine del 2021 in attesa che possa materializzarsi anche la versione 100% a zero emissioni sia di entrambi le varianti o di una soltanto. Naturalmente sempre coi 7 posti disponibili. L'opzione non è stata anche definita, molto dipenderà da come verrà accolta l'icona Wrangler che sta per debuttare proprio nella variante Ev sulla base del concept Magneto che l'anticipa.

4/20 6/20 Menu