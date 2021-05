Elettriche a 7 posti / Mercedes EQV 418 km in Ev

EQV, per il suo modello a emissioni zero con più capacità di passeggeri da 7 e oltre, Mercedes punta sulla piattaforma che è la stessa della Classe V. Proposto nelle taglie Long da 5,14 o Extralong da 5,37 metri e sula coppia fino a 362 Nm per un motore con 70 kW-95 cv continui e 150 kW-204 cv di picco. La riserva di energia è assicurata da un pacco di batterie agli ioni di litio da 100 kWh, di cui 90 utilizzabili. L'autonomia complessiva di 418 km. Sarà in vendita entro la fine del 2021.

