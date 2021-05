Elettriche a 7 posti / Rivian R1S per oltre 600 km

R1S è il suv elettrico della start up americana Rivian che è destinato a competere a livello mondiale per prestazioni ed estetica. Può essere dotato di un pacco batterie da 105 kWh o da 180 kWh che garantiscono un'autonomia di oltre 600 km. L'abitabilità interna è a sette posti per una carrozzeria che livello di misure può essere comparato alla Tesla Model X. Di serie avrà videocamera integrata, il radar, e un GPS accoppiato a mappe ad alta definizione. In vendita nel 2022.

13/20 15/20 Menu