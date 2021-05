Elettriche a 7 posti / Tesla Model S due sedili in più

Model S è disponibile anche nel nuovo modello con 2 sedili supplementari sistemati all'indietro rispetto al senso di marcia e adatti per bambini. Naturalmente la soluzione riduce ai minimi termini la capacità del bagagliaio, ma va considerata come una soluzione di emergenza e non per spostamenti lunghi. Per il resto le caratteristiche tecniche sono le stesse delle altre Model S, comprese le brillanti prestazioni e anche l'autonomia ai massimi livelli d'utilizzo.

