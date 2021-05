Elettriche a 7 posti / Toyota Rav 4, un futuro Ev

Toyota Rav4, in realtà, è già disponibile in una versione a 7 posti destinati ai mercati americano e giapponese. La terza fila di seggiolini, tuttavia, però a dimensione ridotte. Oggi, con la piattaforma TNGA di nuova generazione, lo spazio per i passeggeri di coda sarebbe maggiore. Anche perché la nuova generazione di Rav4 ha un passo molto più lungo. E anche la soluzione di powertrain elettrico è di quelle in futuro più logiche. Non è un caso che alla Toyota ci stanno già lavorando per bruciare le tappe.

16/20 18/20 Menu