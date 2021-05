Elettriche a 7 posti / Vw ID Buzz a guida autonoma

L'ID Buzz sarà il primo veicolo del gruppo Volkswagen oltre che a sette posti verrà proposto anche a guida autonoma. Il van elettrico che sarà svelato nel corso del 2022, verrà poi declinato in una versione dotata delle tecnologie per la guida senza conducente della Argo AI. I sistemi sono attualmente in fase di sviluppo e la Casa tedesca prevede di introdurre i veicoli autonomi su strada per il 2025. Nel mirino ci sono fra l'altro sia i servizi di ride-hailing oltre che quelli di car pooling.

