Elettriche a 7 posti / Vw ID6, dopo la Cina in Europa

La Vw ID.6 a sette posti ha fatto il suo debutto mondiale al recente salone dell'automobile di Shanghai. Prodotto in Cina e caratteristiche espressamente dedicate agli utilizzatori di quel Paese, il crossover con la particolarità dei sette posti a bordo arriverà in una seconda fase anche in Europa oltre che negli Stati Uniti. Destinato ad un utilizzo decisamente più familiare anche la ID6 è realizzata sulla piattaforma per elettrici del Gruppo Vw. L'arrivo? Nel 2022.

