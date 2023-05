Elettriche e suv spingono il mercato europeo dell'auto. Dacia Sandero è la più venduta

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le immatricolazioni di nuove vetture in Europa in aprile secondo le rilevazioni di Jato Dynamics sono state pari a 960.191 unità per aumento del 16%. Aprile è stato il nono mese consecutivo di crescita. Il risultato positivo del mese scorso è in gran parte dovuto ad una domanda di vetture elettriche. Secondo i dati di Jato Dynamics nei 28 mercati europei, questa tipologia di auto vale il 13% del totale, con un aumento di quasi tre punti rispetto ad 2022. In particolare sono stati due i brand Tesla e MG ad alimentare la crescita dei Bev per tutto il mese di aprile.

La Dacia Sandero è l'auto più venduta in Europa

La berlina Sandero è l'auto più venduta in Europa ad aprile con quasi 18.700 unità pari ad un + 44%. Il modello Dacia è il più venduto in Belgio e in Irlanda, seconda in Portogallo e Spagna. Dacia ha visto aumentare del 147% le vendite di Jogger fino a 7.237 unità: è In crescita anche il volume totale del brand del 44%. La Tesla Model Y è la 17esima auto più venduta ad aprile con 10.600 unità, ma è il modello più immatricolato del 2023. Le vendite della MG ZS aumentano del 125% fino a 6.930 unità. Vw ID.4 e Renault Megane sono cresciute del 125% e 157%.

Tesla Model Y sempre in testa alle vendite anche in aprile

In testa alla classifiche di vendita nel quarto mese dell’anno resta una sola Tesla. E si tratta di un dato molto significativo visto che l’ultimo modello arrivato del branda californiano, la ModelY ha di fatto cannibalizzato sempre di più le vendite della berlina Model 3. Resta da capire quando arriverà il restyling annunciato da tempo e sempre rimandato a data da destinarsi. Così come si attende anche il lancio del modello più economico che potrebbe davvero essere quello della svolta anche in termini produttivi. Ma tutto dipenda dalle decisioni del ceo Elon Musk.

Il gruppo Vw ha immatricolato il doppio di Tesla

Il gruppo Volkswagen guida la classifica per numero di Bev venditi con un aumento delle immatricolazioni del 98% fino a 31.900 unità, più del doppio delle 14.200 immatricolazioni di Tesla che pure è in crescita dell’865%. Il gruppo Stellantis è al secondo posto, ma ha perso terreno a causa di un minore dei volumi di Bev di appena il 5% venduti. Anche il gruppo Geely a cui vanno aggiunti i restanti produttori cinesi messi insieme hanno ottenuto dei buonissimi risultati registrando un complessivo di 8.334 e di 7.114 immatricolazioni nel mese di aprile.

Le vendite di plug-in dominate da Stellantis, Vw e Geely

I gruppi Stellantis, Volkswagen e Geely hanno guidato le immatricolazioni di PHEV. La domanda di queste auto è rimasta stabile con 71.960 immatricolazioni ad aprile. Nella top ten è in testa la Ford Kuga con oltre 4000 unità vendute e una crescita del 18%, seguita dalla Volvo XC60 con oltre 3.600 vendite pari ad una crescita del 57%. In terza posizione è Lynk & Co 01 con 2.740 unità vendute per una crescita del 29%. Seguono, Kia Sportage, Hyundai Tucson, Bmw X1, Volvo XC40, Mercedes Classe C, Peugeot 3008 e l'altra Mercedes GLC.