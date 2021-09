Elettricità e benzina ai nuovi record, l’Europa studia interventi

2' di lettura

Primato di prezzo: per le 9 di mattina di mercoledì 22 settembre in Italia le partite all’ingrosso di corrente elettrica sono valutate 228 euro per mille chilowattora, ma il prezzo arriva addirittura al primato di 250 euro per la sera alle 20, quando le centrali fotovoltaiche senza più sole si addormentano di colpo tutte insieme; prezzo medio di oggi 181,18 euro per mille chilowattora. Per trovare un prezzo più alto di 250 euro bisogna volgersi indietro di 9 anni, al 2012, quando una fiammata istantanea superò i 300. È primato anche sui prezzi dei carburanti. In Europa si studiano interventi, e da Parigi l’Agenzia internazionale dell’energia ha invitato la Russia ad aprire i rubinetti e a far trafilare verso l’Europa un po’ più di metano.

I prezzi alla borsa elettrica

Nella settimana fra lunedì 13 e domenica 19 settembre la borsa elettrica italiana del Gme ha registrato un prezzo medio di acquisto dell’energia pari a 163,01, in aumento del 17,4% rispetto alla settimana precedente. A titolo di confronto, il prezzo medio del 2020 era 38,92 euro per mille chilowattora.

Loading...

In Europa le borse elettriche indicano quotazioni superbe oltre i 100 euro, la borsa spot Epex rileva qualche fiammata nelle ore a maggior consumo in Germania e nell’eolica Danimarca (213 euro), in Belgio (241), Inghilterra (247), Olanda (248 euro).

Il vento traditore

L’Agenzia internazionale dell’energia ha invitato la Russia a fornire più gas naturale all’Europa, affermando che la crisi energetica è stata un’opportunità per il Paese di dimostrare di essere un «fornitore affidabile». Secondo l’Aie il forte aumento dei prezzi del gas in Europa è stato causato da una forte ripresa della domanda, da un’offerta ridotta e da una bonaccia di vento che per settimane ha tenuto immobili le braccia di innumerevoli centrali eoliche («and lower-than-usual availability of wind energy in recent weeks»).

La Spagna proporrà di includere «nell’agenda del prossimo Consiglio europeo un dibattito europeo sul mercato dell’energia» e in Inghilterra molti fornitori di luce e gas più piccoli sono prossimi al fallimento.