Elettricità Futura aderisce a Confindustria Energia

1' di lettura

Il Consiglio Generale di Confindustria Energia ha approvato all'unanimità la richiesta di adesione di Elettricità Futura come socio effettivo.

Elettricità Futura è l'Associazione che rappresenta le aziende che operano nel settore dell'energia elettrica in Italia e il suo passaggio da socio aggregato ad effettivo è coerente con la strategia di inclusività promossa dalla Federazione.

Questo risultato arriva al termine di un percorso di confronto e dialogo costruttivo tra le Parti su temi strategici per il comparto energetico e per l'Italia, come le infrastrutture energetiche e il Piano Energia e Clima, confermando la volontà di fare bene e fare insieme per il consolidamento della filiera energetica.

Confindustria Energia e Elettricità Futura sono convinte che la sinergia tra modelli industriali che abbiano come impegno comune quello di rafforzare il percorso di sviluppo sostenibile per il futuro, potrà contribuire a creare le migliori condizioni per attrarre investimenti e garantire a tutto il Sistema Italia prospettive di crescita sostenibile --ambientale, sociale ed economica