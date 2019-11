Elettricità, gas, acqua e rifiuti

(Marka)

L'autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente, cosiddetta Arera, è un'autorità amministrativa indipendente che svolge attività di regolazione e di controllo nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale, dei servizi idrici, del ciclo dei rifiuti e del tele-calore, garantendo la promozione della concorrenza e dell'efficienza dei servizi, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sul territorio nazionale, nonché il mantenimento di alti livelli di qualità, e tutelando, nel contempo, gli interessi di utenti e consumatori, soprattutto per mezzo di una regolazione tariffaria basata su criteri trasparenti e predefiniti.

L'Arera valuta i reclami e le segnalazioni presentate dagli utenti, siano essi professionisti o consumatori e, soprattutto, può imporre sanzioni alle imprese che operino in pregiudizio agli interessi degli utenti.