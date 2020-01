Elettricità, i prezzi tornano indietro di 5 anni: merito del metano

Restano invariati, ancora ai massimi dal 2013, i volumi scambiati nel mercato, sostenuti da un’offerta generosa delle centrali a metano a ciclo combinato e delle centrali eoliche (ai massimi storici), mentre dal lato della domanda i volumi sono spinti da una crescita degli acquisti degli operatori non istituzionali e dell’export.

Stabile — e per il terzo anno di sèguito rimane sui livelli più elevati di sempre — anche la liquidità del mercato (72,1%), con i volumi di borsa che aggiornano ancora il valore più alto dal 2009 (+0,2%).

Si riduce il divario con il Sud

Ma vediamo una scansione anche geografica. Nel 2019 sono stati in riduzione decisa tutti i prezzi di vendita, che si sono attestati sui 51-52 euro per mille chilowattora sia sui mercati del “continente” come anche in Sardegna (con un ribasso di -8/9 euro). Quotazioni discese perfino nella carissima Sicilia, dove sono scese sotto i 63 euro (-7 euro).

Interessante anche il fatto che si stringe sempre di più il divario fra le quotazioni di vendita in Alta Italia e quelle nel Mezzogiorno, finalmente diventato irrilevante (appena 36 centesimi per mille chilowattora, cioè -0,98 euro in meno).

Crolla il carbone

In termini di fonti e tecnologie produttive, il Gme rileva che nell’anno passato la crescita delle vendite nazionali è sostenuta dagli impianti a fonte tradizionale (+2,7%), in particolare il gas a ciclo combinato arrivato ai massimi dal 2012 (+12,2%).

Arriva invece al minimo storico la produzione di elettricità delle centrali a carbone (-39,5%).

L’eolico corre, il solare frena

Per le partite di corrente negoziate alla borsa elettrica è stabilmente debole la produzione delle centrali alimentate da fonti rinnovabili (-0,6%), ma è il massimo storico per i volumi eolici (+15,1%), e un contestuale calo delle vendite degli impianti idroelettrici (-4,1%), mantenutesi comunque su livelli molto elevati e di quelle solari che invece si portano ai minimi degli ultimi otto anni (-4,2%).



Rallentano i consumi (non gli scambi alla borsa elettrica)

Dopo le partite di chilowattora scambiante all’ingrosso alla borsa del Gestore del mercato elettrico, ecco i consumi 2019 secondo i primi dati provvisori elaborati da Terna, la spa dell’alta tensione. I dati non coincidono con quelli del Gme perché i consumi sono soddisfatti anche da elettricità che non passa attraverso il mercato all’ingrosso.

Il totale dell’energia elettrica richiesta in Italia nel 2019 ammonta a 319,6 miliardi di chilowattora (-0,6% rispetto al 2018). Nel 2019 le fonti di energia rinnovabile hanno soddisfatto il 35,3% della domanda elettrica italiana (valore in crescita rispetto al 34,7% del 2018).