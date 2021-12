Elettricità record: da Mosca sempre meno gas, in Francia centrali nucleari ferme

Ascolta la versione audio dell'articolo

Petrolio Brent sotto 70 dollari al barile sull’allarme Omicron, dopo un ribasso di oltre il 5% nella seduta di lunedì 20. Ma il gas e l’elettricità in Europa continuano a volare a prezzi record. È il freddo in questo caso – e non il virus – a spaventare il mercato, con la previsione di temperature sotto zero in molte aree del continente, mentre dalla Russia arrivano forniture di combustibile sempre più scarse: i flussi nei gasdotti, già bassi da mesi, sono ulteriormente diminuiti.

A complicare il ...