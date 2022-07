Elettricità record in Italia, l’emergenza caldo si somma alla crisi del gas

3' di lettura

Non c’è solo la crisi del gas. In questa estate torrida è anche il fattore clima a minacciare la sicurezza energetica e ad alimentare i rincari in bolletta: temperature record e una siccità estrema, che non solo aumentano i consumi di elettricità ma mettono a dura prova l’attività delle centrali, non solo idroelettriche ma alimentate da qualsiasi fonte, dalle altre rinnovabili al nucleare al carbone.

Il problema oggi investe gran parte del mondo, compresi Stati Uniti e Cina. Ma l’Italia è tra i Paesi...