La corrente elettrica pulita come chiave della transizione ecologica

Più in generale i trasporti sono il segmento che sta osservando il passaggio tecnologico più violento e rapido, con effetti che suscitano preoccupazione nei settori produttivi e di mercato più convenzionali colpiti dalla transizione energetica.

Ormai non sono più rarità velleitarie da ricchi le auto elettriche. L’efficienza incomparabile del motore elettrico è ancora limitata dall’inadeguatezza tecnologica delle batterie attuali, che aggravano in modo rilevante il peso delle vetture e la cui ricarica impone un diverso modo di programmare i viaggi.

In settembre, secondo l’Anfia, erano elettrificate in modo integrale o in modalità ibrida il 44,5% delle auto nuove immesse sul mercato, mentre nelle città più accorte come Milano o nelle zone motorizzate di Venezia ronzano già decine di autobus elettrici. Per ora, un vincolo è la disponibilità di colonnine di ricarica veloce lungo le autostrade, ma sono insufficienti anche le prese elettriche stradali per chi non dispone di una rimessa propria e deve lasciare l’auto posteggiata all’aperto.

L’elettrificazione colpisce la motorizzazione a gas

L’elettrificazione va a colpire in termini percentuali soprattutto le motorizzazioni a gas, cioè metano e Gpl, e va a intaccare in termini di dimensioni i mercati di benzina e gasolio: nel settembre 2021 i consumi petroliferi italiani sono stati pari a poco più di 5 milioni di tonnellate, in progresso ma ancora inferiori del 3,2% rispetto a settembre 2019, l’anno pre-virus.

Mentre in Italia nasce una prima filiera industriale dell'auto elettrica — ancora debole a confronto con i concorrenti francesi, tedeschi o cinesi — con una specializzazione più mirata ai segmenti sportivi e della motocicletta di fascia alta, comincia a fatica a convertirsi alla nuova industria tutto il settore della motor valley che va dall’Emilia fino alla Romagna e al Pesarese.