Elettrificazione e tecnologie digitali reinventano le due ruote

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

I tempi delle moto elettriche sembrano essere maturi: ci hanno creduto per primi brand come l'italiana Energica, che a Eicma ha mostrato il proprio know-how aumentando l'autonomia delle moto presentate gli anni scorsi con un semplice aggiornamento software, e l'americana Zero Motorcycle, che offre già una gamma con ben nove modelli a listino. Honda ha annunciato il primo scooter elettrico, l'EM1e, ed entro il 2025 ha in previsione ben 10 modelli a batteria, mentre Kawasaki ha presentato la versione elettrica della Serie Z, in arrivo nel 2023, il prototipo della Ninja elettrica e soprattutto la prima moto con powertrain ibrido (termico + elettrico). Nei prossimi anni sentiremo parlare anche di brand come Davinci, Tromox, Xcol, Sarkcyber e Horwin: tutti rigorosamente made in China, che hanno saputo coniugare innovazione tecnologica e prestazioni con design originali.

I motori elettrici di nuova generazione, più compatti e prestazionali, e le batterie con maggiore densità, consentono ai costruttori di “giocare” maggiormente con il design. Ne è un esempio la nuova DC100 della cinese Davinci (26mila euro), in arrivo nei primi mesi del 2023, che ha scelto di esaltare il pacco batteria facendone un elemento estetico caratterizzante. Le performance sono di tutto rispetto: 100 kW di potenza e ben 850 Nm di coppia massima, le consentono di toccare i 200 km/h e arrivare a 100 km/h in tre secondi netti.

Loading...

La batteria da 17,7 kWh permette 400 km di autonomia (nedc) con un tempo di ricarica di 30 minuti. È dotata, inoltre, di sistema di auto bilanciamento a sei assi, aggiornamento software da remoto e display centrale costituito dal proprio smartphone, con un'app per il controllo di tutti i parametri e che funge da chiave digitale.

Chi ha ripensato la moto elettrica da zero è la cinese Horwing, che ha presentato Senmenti O e l'avveniristico concept Senmenti X, basati su un telaio “intelligente” che integra motore, batteria, inverter e sensori per offrire prestazioni elevate, ridurre i pesi e quindi incrementare l'autonomia.

Senmenti 0 raggiunge i 200 km/h, accelera da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi offre un'autonomia di 300 km, la batteria è a 400 V e si ricarica i 30 minuti. Pesa solo 185 kg . C'è anche chi è riuscito a unire tecnologia e design innovativo con una motorizzazione tradizionale: è Aston Martin con la nuova AMB 001 Pro, sviluppata assieme a Brough Superior. Una superbike viscerale da 997 cc pensata per la pista e ispirata all'hypercar Valkyrie AMR Pro, utilizza materiali che migliorano la rigidezza strutturale del motore e ha un'aerodinamica all'avanguardia.