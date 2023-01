Elettrificazione del porto di Civitavecchia, vincono Dba, Rina e Galileo

L'efficientamento e il relativo sistema di monitoraggio e di controllo, conclude De Bettin, «si riverbererà anche nei confronti delle altre aree produttive di competenza portuale, rendendo l’approvvigionamento di energia più stabile e sicuro per tutti gli stakeholder operanti nel porto».

Con questo progetto, afferma Alberto Cavaggioni, ad di Rina Consulting, l’azienda «mette un altro tassello al futuro delle infrastrutture sostenibili e, nello specifico, alla trasformazione dell’area portuale di Civitavecchia, in linea con il piano per la transizione ecologica del territorio circostante».

Secondo Cavaggioni, «tecnologie come quella del cold ironing, che consentiranno la fornitura di energia elettrica per gli accosti in darsena traghetti e in corrispondenza di un terminal di così grande importanza - il secondo porto crocieristico d’Europa e il primo in Italia - sono fondamentali per ridurre le emissioni nel porto e nelle zone urbane immediatamente circostanti».

Crociere e traghetti senza emissioni

L’analisi di fattibilità, tenendo conto dell'importanza delle opere da realizzarsi, spiegano i tecnici, integrerà anche una riorganizzazione e razionalizzazione del sistema di alimentazione elettrica portuale, prevedendo sistemi di gestione specificatamente ideati a indirizzare e monitorare le elevate potenze in gioco e l’operatività del porto.

Nel dettaglio, gli interventi seguiranno due fasi: nella prima è prevista la progettazione della fornitura elettrica in banchina, finalizzata al soddisfacimento dei fabbisogni di almeno due navi da crociera di grandi dimensioni presso il terminal crociere e due traghetti di nuova generazione ormeggiati in darsena traghetti. Questi accosti saranno concepiti per essere multifunzionali e quindi utilizzabili anche per unità ro-ro, ro-pax o car-carrier di nuova generazione (lunghezza sino a 260 metri).