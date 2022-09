Elettrificazione prioritaria nella strategia della Stella

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Il brand di lusso tedesco sta compiendo importanti passi verso l’elettrificazione della gamma. Infatti, secondo gli esperti, negli ultimi dieci anni ha quasi dimezzato i costi e aumentato del 60% circa l’efficienza. Ma la sfida più grande è ancora in arrivo con le tecnologie di elettrificazione dei prossimi anni che, a detta degli esperti, saranno un ulteriore passo improntate verso l’elettrificazione della gamma prevista per il 2030.

Ed è da considerare che la gamma Mercedes è molto presente nel mercato suv, con dodici modelli (la gamma più ampia tra i marchi premium) molto apprezzati anche in ambito nazionale, dove su dieci auto vendute, quattro sono modelli a ruote alte.

Loading...

L’arrivo della seconda generazione di Glc (la best seller dei suv) solo elettrificata è molto importante per il marchio; in quanto è il suv più amato e, come tale, può dare un boost importante alle vendite dell’elettrico e alla conoscenza di questa tecnologia. Inoltre, l’abbinamento tra motore elettrico e diesel può essere interessante per le flotte e, l’autonomia dichiarata e da noi confermata, di oltre 100 km in modalità elettrica è (quasi) un unicum sul mercato.