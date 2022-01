Elezione del Presidente della Repubblica: tutta la copertura multimediale

Ascolta la versione audio dell'articolo

Molte le iniziative, dal sole24ore.com al quotidiano, da Radio 24 a Radiocor: una task force timbrata Gruppo 24 ORE per un’informazione completa, accurata e autorevole

Il 24 gennaio alle 15.00 il Parlamento si riunirà in seduta comune per eleggere il XIII Presidente della Repubblica Italiana scelto da 1.009 grandi elettori. Il Gruppo 24 ORE garantirà con tutti i suoi media - il quotidiano, ilsole24ore.com, Radio 24 e Radiocor - una programmazione straordinaria e multimediale: un flusso continuo di informazioni, analisi, interventi e commenti a caldo, sulla elezione del nuovo Capo dello Stato.

Ma prima di arrivare a quel nome è importante capire quali sono le regole del gioco, le forze in campo, le strategie in elaborazione, le conseguenze sul futuro del Governo. Per accompagnare i lettori lungo il percorso che porta al colle più alto di Roma, IlSole24ore.com propone un ricco Dossier multimediale in cui i giornalisti e gli esperti del Gruppo 24 ORE hanno elaborato una serie di approfondimenti, video, interviste utili a chiarire tutti i dubbi e arrivare preparati al giorno delle elezioni: si va dalle rubriche e i video su ‘Come si elegge un Presidente della Repubblica: regole e procedure' alla video rubrica “Corsa al Quirinale” che raccoglie le interviste del Vicedirettore del Sole 24 Ore Alberto Orioli alle massime rappresentanze politiche per indagare le posizioni dei partiti e dei loro leader. E sempre a cura di Alberto Orioli il libro, in edicola e in libreria, e il podcast, su 24+ e sulla piattaforma di Audible, “Dodici Presidenti” sulle vite dei Capi di Stato italiani e di come hanno interpretato questo ruolo: un viaggio nella storia dell'Italia così come la si vede scorrere dal Palazzo del Quirinale, condito di curiosità e aneddoti, per raccontare un potere che non vorrebbe esserlo, ma c'è e pesa.

A partire da lunedì 24 gennaio, inoltre, appuntamento dalle 14.30 alle 16.30 con il commento in diretta video sul sito del Sole 24 Ore e su tutti i canali social dove alla fine di ogni votazione sarà anche possibile seguire lo spoglio dei voti.

La marcia di avvicinamento al fatidico momento del voto sarà protagonista anche della puntata speciale di lunedì 24 gennaio di Start, il podcast quotidiano curato dai giornalisti del Sole 24 Ore, e sarà presente anche nei giorni successivi, con uno spazio dedicato all'interno di ogni puntata agli aggiornamenti sull'elezione del nuovo Presidente.

Il Sole 24 Ore analizzerà ogni giorno i risultati del voto, le regole e le procedure e seguirà il dibattito sulle candidature fino al voto finale. Gli approfondimenti seguiranno l'elezione del nuovo Presidente con l'analisi del suo profilo e l'iter di insediamento, dal giuramento al suo messaggio alle Camere.

Radio 24 in Speciale Elezione seguirà in diretta lo spoglio, la raccolta dei primi commenti a caldo. Tutta la redazione sarà coinvolta e sono previste le breaking news in tutti i programmi. Per il voto finale è prevista una diretta fiume.

L'agenzia di stampa economica e finanziaria Radiocor seguirà in diretta la votazione, raccogliendo i primi feed back sullo spoglio del voto con uno sguardo alla reazione dei mercati.