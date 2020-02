Elezione del presidente Usa, la guida fino al 3 novembre 2020

IL CALENDARIO

Proprio come il presidente, anche il candidato alla Casa Bianca non viene votato direttamente. Ogni quattro anni, nei mesi delle primarie, assistiamo alla costruzione di un candidato o una candidata: chi è, che cosa ha fatto, che cosa vuole fare, di quanti soldi dispone (i finanziamenti, dote indispensabile per ogni aspirante). Gli iscritti a uno dei due maggiori partiti, repubblicani e democratici, non votano direttamente lui bensì i delegati che lo sostengono e lo incoroneranno alla Convention.



La Convention equivale al congresso di partito, dura quattro giorni e incorona il nominato (si parla di nomination, come agli Oscar). Colui o colei che ottiene la nomination sarà l'unico a correre per la Casa Bianca. Da questo momento sarà una corsa a due: un repubblicano e un democratico. C’è stato in passato chi si è proposto come indipendente ma nessuno è mai arrivato in finale.



Chi vota in America

In America c’è una grande differenza, un incolmabile iato, tra elettori e aventi diritto che sono più di 224 milioni. Metà America non vota, non ha mai votato. La famosa frase di Ralph Nader: «Se non ti interessi di politica, prima o poi la politica si interessa di te» è rivolta a questa moltitudine che tuttavia mai si è persuasa. Nader stesso è rimasto minoranza, l’eterno candidato indipendente che solo alle presidenziali del 2000 è stato rilevante.

Un dato più recente è ancora più chiaro: alle elezioni di metà mandato del novembre 2018 - voto che segue di due anni l’elezione del presidente con cui si rinnova la Camera dei rappresentanti e un terzo del Senato - gli elettori sono stati 115,1 milioni che equivalgono al 50% di affluenza. Un dato bassissimo agli occhi di un europeo, alto per le statistiche americane: il voto del 2018 ha infatto registrato un aumento di elettori del 45% rispetto alle analoghe elezioni del 2014. Il trend dell’affluenza in crescita è stato confermato in tutte le elezioni speciali del 2019. Ciò fa supporre che anche alle presidenziali del novembre 2020 assisteremo a «una mobilitazione» come la chiamano gli studiosi di flussi.



Ciò che scopriremo tra otto mesi è se questa mobilitazione premierà o fermerà Trump (questo voto, naturalmente, è anche un test sul suo primo mandato). L’altra grande domanda della corsa alla Casa Bianca 2020 è se dalla lunga e agguerrita battaglia dentro il Partito democratico arriverà un candidato o una candidata in grado di impensierire l’attuale presidente.



A ogni modo, gli ultimi dati a disposizione confermano che le primarie, questo lungo, dispendioso, spettacolare esercizio di democrazia, sono decise da una minoranza di aventi diritto: nel 2016 meno del 30% di americani aveva scelto Trump come candidato repubblicano e Hillary Clinton come candidata democratica.

I democratici

In questo momento è il partito all’opposizione pur essendo maggioranza alla Camera dei Rappresentanti dopo le elezioni di metà mandato 2018. Le primarie nel Partito democratico, simbolo l’asinello, sono quest’anno particolarmente combattute. Come spesso accade dopo una sconfitta (quella di Hillary Clinton nel 2016, battuta da Trump) non c’è un candidato forte. Saranno le primarie a costruirne uno.



I candidati alle primarie democratiche sono dieci. Joe Biden, ex vicepresidente con Barack Obama, il senatore socialista del Vermont Bernie Sanders, la senatrice anche lei ala progressista Elizabeth Warren, la senatrice del Minnesota Amy Klobuchar e il più giovane e in questo momento in crescita, il 38enne sindaco dell’Indiana, Pete Buttigieg. Ci sono poi i candidati zero chance che hanno poca o nulla copertura mediatica e che perderemo presto per strada: Andrew Yang,✓Tom Steyer,✓Tulsi Gabbard, Michael Bennet, Deval Patrick.