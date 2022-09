Elezioni 2022, che fine ha fatto la cultura?

A sinistra

Per la coalizione guidata da Enrico Letta che riunisce oltre al partito di bandiera, Articolo Uno, Partito Socialista Italiano, DemoS, Movimento Repubblicani Europei e Volt, la cultura e lo sport sono da considerarsi strumenti in grado di creare apertura, superamento degli stereotipi di genere, benessere condiviso, nuovi spazi di socialità e nuove occasioni di realizzazione personale. Seguendo le orme e i processi avviati dall'attuale Ministro della Cultura Dario Franceschini, che per quattro legislazioni è stato espressione del Partito Democratico al governo, il programma presentato dalla coalizione di centrosinistra si muove attorno tre assi: l'interazione tra pubblico e privato per una maggiore mediazione imprenditoriale nella gestione culturale, il riconoscimento delle professioni culturali e il potenziamento dell'offerta nelle periferie ad alta marginalità sociale.

Per quel che riguarda il sostegno allo spettacolo dal vivo e all'industria audiovisiva si citano gli incentivi per i giovani autori e le nuove produzioni, la salvaguardia e rilancio delle sale cinematografiche e teatrali, nonché il riconoscimento della funzione culturale dei locali di musica live. Particolare importanza viene riservata all'editoria, a cui il centrosinistra propone di riservare una legge per tutti i soggetti della filiera, rafforzando al contempo il Piano nazionale per la promozione della Lettura. Anche in questo programma, la dottrina economica si fonda sul potenziamento dell'Art Bonus, sugli sgravi per chi investe in attività culturali, sull'abbattimento dell'Iva per i prodotti culturali e sul sostegno economico ai consumi culturali dei giovani con la conferma del bonus cultura 18App.

Le forze che cercano consensi

Per quanto riguarda il programma del Movimento 5Stelle, esso sembra essere maggiormente focalizzato sui temi delle pari opportunità e della transizione ecologica, con specifiche puntuali per la disciplina dei beni comuni, della mobilità sostenibile e dei diritti degli animali. Il tema della cultura viene citato in relazione allo sviluppo del sistema turistico da sostenere con un piano pubblico di assunzioni per dare respiro al Ministero dei Beni Culturali e alle sue istituzioni periferiche. Al capitolo formazione fa, invece, capolino l'interesse verso l'istituzione di una scuola dei mestieri, per la valorizzazione e il recupero dell'artigianato italiano.

In ultimo, il programma del duo politico Azione di Carlo Calenda e Italia Viva di Matteo Renzi sembra dare ampio spazio a nuove strategie di fruizione culturale. Gli interventi proposti si muovono su due binari complementari: da una parte si menziona il sostegno economico ai luoghi della cultura attraverso lo snellimento dell'Art Bonus e il raddoppiamento delle donazioni private a favore della cultura con pari incentivo pubblico, dall'altro si fa riferimento alla promozione degli stessi attraverso misure agevolate di accesso in primis per chi dichiara reddito Isee inferiore ai 15mila euro, ma anche sponsorizzando il gemellaggio tra scuole e istituti culturali e promuovendo viaggi a Roma, a spese del Governo, per tutti i giovani tra i 18 e i 25 anni. Rispetto agli interventi di carattere fiscale, la coalizione prevede detrazioni per gli under 40 che puntano a creare nuove realtà imprenditoriali nel comparto delle industrie culturali e creative, la revisione dello strumento del Tax Credit a sostegno di cinema e audiovisivo e la de-fiscalizzazione delle imprese che investono nella rigenerazione di aree interne e marginali e soggetti culturali che operano nelle carceri italiane.