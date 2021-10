Elezioni Amministrative 2021: Sala e Manfredi verso la vittoria a Milano e Napoli, testa a testa Gualtieri-Michetti a Roma. A Bologna stravince Lepore

2' di lettura

Milano, Bologna e Napoli al centro-sinistra già al primo turno, Roma e Torino al ballottaggio. Sono queste le prime indicazioni degli exit poll. Secondo gli instant poll di Quorum/YouTrend per Sky Tg 24 infatti a Milano Sala è avanti con 51-55% davanti a Bernardo al 32-36%; a Roma Gualtieri è al 26-30% davanti a Michetti (24-28) e Calenda (18-22); a Bologna come previsto vince nettamente Lepore con 59-63% davanti a Battistini (31-35); a Napoli si profila la vittoria al primo turno di Manfredi con 49-53%, segue Maresca al 23-27%; a Torino in testa Lo Russo con 43-47% davanti a Damilano al (38-42) e dunque è molto probabile un ballottaggio.

Urne chiuse dunque. Al via lo spoglio delle schede della consultazione elettorale per il rinnovo di 1.192 amministrazioni comunali, per le suppletive della Camera e per le regionali in Calabria. Alle 15 è scattata la chiusura dei seggi. Arrivano i primi exit poll. Le sfide che contano di più dal punto di vista politico sono quelle nei sei capoluoghi di regione (Roma, Milano, Torino, Napoli, Bologna e Trieste), quindi la partita delle Regionali in Calabria. L’eventuale turno di ballottaggio avrà luogo nei giorni 17 e 18 ottobre.

Roma: Gualtieri al 26-30%

In base al primo Instant Quorum/youTrend per SkyTg24, alle comunali a Roma il candidato Roberto Gualtieri (centrosinistra) raggiunge una forchetta del 26-30%. seguito da Enrico Michetti (centrodestra) con il 24-28%. Seguono Carlo Calenda (Civiche) e Virginia Raggi (M5s), entrambi con il 18-22%.

Milano: Sala al 51-55%

In base al primo Instant Quorum/youTrend per SkyTg24, alle comunali a Milano il candidato Giuseppe Sala (centrosinistra) raggiunge una forchetta del 51-55%. seguito da Luca Bernardo (centrodestra) con il 32-36%. Gianluigi Paragone (civiche) è al 3-7% e Layla Pavone (cinquestelle) è al 2-6%.

Torino: Lo Russo al 43-47%

In base al primo Instant Quorum/youTrend per SkyTg24, alle comunali a Torino il candidato Stefano Lo Russo (centrosinistra) raggiunge una forchetta del 43-47%. seguito da Paolo Damilano (centrodestra) con il 38-42%. Valentina Stanga (Cinquestelle) è al 6-10%.