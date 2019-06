Austria, il Parlamento sfiducia il cancelliere Kurz

Sul fronte parlamentare, tuttavia, la posizione di Kurz si è fortemente indebolita, con l’Fpö decisa a vendicarsi e i socialdemocatci e, più in generale, l’opposizione che hanno accusato il cancelliere di aver cercato di prendere le distanze da fatti di cui è in qualche misura corresponsabile: «Kurz ha perso la sua scommessa», ha dichiarato Joerg Leichtfried, parlando a nome dell Spö . E poi, rivolgendosi direttamente a Kurz: «Cancelliere, lei è pienamente responsabile». E di scommessa si può effettivamente parlare per l’alleanza tra popolari e populisti, guardata con interesse in tutta Europa ma divenuta negli ultimi tempi difficile da gestire, tra scandali e prese di posizione non proprio all’insegna del politically correct di espondenti dell’Fpö.

Anche la scommessa dei partiti di opposizione potrebbe essere però rischiosa., di fronte a un leader che a settembre potrebbe vedere i suoi consensi ancora crescere. Anche se forse non abbastanza da tentare di governare da solo.