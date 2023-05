Elezioni comunali: affluenza ancora in calo, finora ha votato soltanto il 14%

Ascolta la versione audio dell'articolo

Mentre è in corso il voto per le elezioni comunali si registra alle 12 il primo dato parziale dell'affluenza che è in calo al 14%. A votare è stato infatti il 14,19% degli aventi diritto, rispetto alle precedenti elezioni in cui a votare era stato il 19,33% degli aventi diritto. Il dato sull’affluenza finora è stato rilevato in 5.371 sezioni su un totale di 5.426 in tutta Italia. Le consultazioni elettorali amministrative per l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali si svolgono oggi della 7 alle 23 e lunedì 15 dalle 7 alle 15. L'eventuale turno di ballottaggio avrà luogo nei giorni 28 e 29 maggio 2023.

La tornata elettorale interesserà 595 comuni per un numero di elettori pari a 4.587.877 (di cui 402.967 all'estero) distribuiti su 5.426 sezioni. In particolare si vota per 13 comuni capoluogo, di cui un capoluogo di Regione (Ancona) e 12 capoluoghi di provincia (Brescia, Sondrio, Treviso, Vicenza, Imperia, Massa, Pisa, Siena, Terni, Latina, Teramo, Brindisi). Il turno delle elezioni amministrative della primavera 2023 si completerà il 21 maggio con le elezioni previste in Valle d'Aosta (un comune) e Trentino Alto Adige (tre comuni) e il 28 e 29 maggio con le elezioni in Sicilia (128 comuni) e Sardegna (39 comuni).