Elezioni e mercati, per i broker il primo test è il Pnrr

Nessuna sorpresa e nessun allarme: gestori e analisti in versione Radiohead davanti all'esito delle elezioni italiani e i mercati vanno di conseguenza con Piazza Affari in rialzo e i BTp che seguono senza strappi il trend negativo delle ultime settimane.

Esito scontato e maggioranza chiara i due fattori positivi



Il rendimento del BTp 10 anni sfiora il 4,5%, quello del Bund raggiunge il 2,1% e lo spread è in area 240 punti. "I tassi si stanno muovendo tutti in rialzo" ma non per il fattore Italia, precisa Alessandro Allegri, amministratore delegato di Ambrosetti...