Elezioni europee, Lucia Annunziata smentisce candidatura: «Né col Pd, né con nessuno»

«Non mi candidero’ mai è poi mai alle Europee. Né con il PD Né con nessun altro partito. Spero che questa smentita sia chiara abbastanza x mettere tranquilli tutti». Spariglia le carte in modo deciso Lucia Annunziata, l'ex giornalista Rai che nei giorni scorsi era stata annunciata come possibile candidatura di punta del Partito democratico per la circoscrizione Sud alle prossime elezioni europee. La smentita è stata diffusa con una nota.

Il fronte Fdi

Le grandi manovre dei partiti, però, sono in pieno svolgimento. Se è vero che all’appuntamento per rinnovo dell’Europarlamento manca ancora un anno (si voterà a giugno del 2024), il centrodestra così come i partiti dell’opposizione iniziano a riflettere sulla composizione del puzzle delle candidature. Nomi certi non ce ne sono, ma di possibili candidature se ne inizia ormai a discutere. Nei giorni scorsi, ad esempio, si era fatto il nome di Arianna Meloni, sorella della premier e big di FdI: «Preferirei di no, ma sono un soldato», aveva risposto la diretta interessata in un’intervista al Corriere lasciando intendere che l’idea non sia del tutto peregrina. In realtà Fratelli d’Italia non ha ancora aperto il dossier europee, il lavoro che si sta facendo a via della Scrofa al momento è quello di raccogliere le candidature per poi passare solo successivamente ad una scrematura.

Se le percentuali saranno confermate infatti, il partito della Meloni potrà contare su una pattuglia di eurodeputati nettamente superiore a quella attuale. Il 2024 non è escluso possa segnare anche il cambio al vertice del partito dei Conservatori e riformisti, la famiglia di riferimento di Fratelli d’Italia. La presidente dell’Ecr è Meloni, il suo mandato è scaduto a giugno ma il vertice dei Conservatori che si è riunito a Roma lo scorso 23 giugno ha votato all’unanimità per la sua riconferma ponendosi come orizzonte le prossime elezioni europee. E dunque come dice il copresidente del gruppo Ecr al Parlamento europeo, Nicola Procaccini, «si vedrà».

Lega e Forza Italia

Nessuna certezza per ora nemmeno per Lega e Forza Italia. Il partito di Matteo Salvini continua a corteggiare (l’ultimo in ordine di tempo è stato il vicesegretario Andrea Crippa) il generale Roberto Vannacci, al centro delle polemiche per alcune frasi omofobe e sessiste contenute nel suo libro. Quanto a Forza Italia, sorprese non sembrano all’orizzonte. Dovrebbero essere ricandidati gli uscenti, anche se non è scontato che tutti riescano a incassare un nuovo seggio (tra i nomi più in bilico quelli di Alessandra Mussolini e Lara Comi). Tutto dipenderà dalla percentuale che riuscirà ad ottenere il partito guidato da Antonio Tajani.

Le incognite Pd

Al momento nemmeno in casa del Pd il quadro è chiaro anche se i big in campo dovrebbero essere diversi: Nicola Zingaretti ad esempio, Marta Bonafoni, componente della segreteria Dem e fedelissima della segreteria.