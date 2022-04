Macron: interessi Le Pen legati a potere russo. Il duello elettorale in Francia

Le Pen ha detto di «essere obbligata a farsi portavoce dei francesi. Ho incontrato solo francesi che mi hanno parlato del loro potere d’acquisto e che non ce la facevano più». Quindi la promessa di «restituire» ai connazionali tra i 150 e i 200 euro al mese, attraverso varie misure elencate in diretta come la riduzione dell’Iva sull’energia (carburante, gas e gasolio).

Macron: aumenteremo salario minimo e pensioni

«In questi cinque anni - ha replicato Macron - il potere d’acquisto dei francesi è aumentato ma sono d’accordo con voi, con un aumento dei prezzi come quelli attuali, per alcune persone è difficile arrivare a fine mese. Nei miei oltre 600 spostamenti fatti in Francia in questi cinque anni ho osservato che per alcune persone arrivare alla fine del mese è difficile. È per questo che di fronte all’impennata dei prezzi dell’energia abbiamo deciso di mettere uno scudo tariffario che è molto più efficace del calo dell’Iva come avete suggerito», ha sottolineato il presidente francese.

Macron ha quindi illustrato il suo programma economico spiegando che il salario minimo «sarà aumentato di 34 euro al mese, le pensioni medie saranno aumentate di 60 euro al mese».

Macron a Le Pen, «vostro programma senza capo né coda»

«Il vostro programma non ha né capo né coda»: così ha replicato il presidente francese, Emmanuel Macron, alla sfidante per il ballottaggio delle presidenziali, Marine Le Pen, che lo accusava di essere difensore del «libero scambio». La candidata del Rassemblement National ha accusato - nel faccia a faccia tv - il libero scambio come «in gran parte responsabile delle emissioni di gas a effetto serra».

La Le Pen ha proposto una produzione «sul posto» e un consumo «il più vicino possibile», anche per evitare «la sofferenza degli animali». Rispondendo, Macron ha denunciato la «mancanza di coerenza» del programma di Marine Le Pen, che vorrebbe cambiare il sistema economico per limitare le importazioni e le emissioni di gas a effetto serra. Secondo Macron, i progetti della sua avversaria di abbassare le tasse sugli idrocarburi faranno soltanto aumentare le importazioni: «Il suo programma non ha né capo né coda».