Francia, Macron rieletto presidente con il 58,6%: «Risponderò alla rabbia del Paese»

Emmanuel Macron è avanti su Marine Le Pen al ballottaggio delle elezioni francesi: 58,6% contro il 41,4 sulla base delle prime proiezioni. Allo Champs-de-Mars, sotto la Tour Eiffel, i suoi sostenitori hanno accolto l’annuncio della vittoria di Emmanuel Macron contro la candidata nazionalista Marine Le Pen nella corsa all’Eliseo del 2022 cantando la Marseillaise, in tripudio. Forte però l’astensionismo, pari al 28 per cento. Nella tarda serata di domenica, i risultati parziali dello spoglio di sezioni corrispondenti al 90% degli aventi diritto indicavano un 56,54% per Macron e un 43,46% per Le Pen con un astensionismo al 27,1 per cento.

Consensi in calo

Macron era favorito per un secondo mandato ma mai prima d’ora l’estrema destra risultava così vicina ad una possibile elezione all’Eliseo. Era la seconda volta che i due politici si affrontavano. Nel 2017, il presidente aveva ottenuto il 66,1% dei voti, Le Pen il 33,9%.

«Nessuno sarà lasciato sul ciglio della strada»

«On a gagné!». «On a vaincu!». «Macron president!». Annunciato dall’inno europeo, l’Inno alla gioia di Beethoven, e non dalla Marseillaise, il nuovo presidente ha detto ai suoi sostenitori: «Grazie», e «so quel che vi devo» sottolineando il lavoro da fare: «un’era nuova che non sarà la continuazione del quinquennato che si chiude», trasformare la Francia «in un paese ecologico» - che dovrà però «costruire la sua forza in ogni campo» - con un progetto «umanista, ambizioso per l’indipendenza del nostro paese, per l’Europa, repubblicano nei suoi valori, un progetto sociale, ecologico e fondato sul lavoro e sulla creazione» in cui «nessuno sarà lasciato sul ciglio della strada».

Preservare il modello francese

Macron ha dunque cinque anni a disposizione per completare il suo progetto politico. Sul piano internazionale ha già ridato alla Francia – grazie anche al vuoto creato da Brexit e, per un certo periodo, dal disimpegno americano di Donald Trump – un ruolo internazionale importante, una sua grandeur - agognata ma non riconosciuta dagli avversari del presidente - dopo i passi indietro subiti con Sarkozy e Hollande. Sono le riforme interne che vanno completate, o forse anche trasformate, non tanto sul piano economico – la disoccupazione è bassa, il paese va molto meglio anche se margini di miglioramento non mancano – quanto per la compatibilità del modello sociale francese, generoso e irrinunciabile per i cittadini, con i vincoli finanziari.

Un paese radicalizzato

Il vero nodo è squisitamente politico. Dalle elezioni, dal primo turno, è emerso un dato importante, che non potrà essere ignorato: il 57,8% dei votanti si è espresso a favore di un partito radicale, estremo, di sinistra (il 25,5%) o di destra (il 32,3%). Se si aggiungono i Verts, che in Francia tendono però a essere più pragmatici che altrove, la percentuale sale al 62,5%: un votante su tre vuole non una politica nuova ma, di fatto, un sistema politico totalmente diverso. Anche Mélenchon, come Le Pen, vuole infatti una Sesta repubblica, e Zemmour intende varare comunque una vasta riforma istituzionale.