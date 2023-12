Elezioni in India: al Bjp di Modi 3 Stati su 4, dura sconfitta per partito Congresso

Ascolta la versione audio dell'articolo

NEW DELHI - Il Bharatiya Janata Party (Bjp) di Narendra Modi ha sbaragliato l’opposizione dell’Indian National Congress nelle elezioni che si sono svolte a novembre in cinque Stati dell’India, rafforzando la sensazione che partirà largamente favorito anche alle prossime politiche in programma tra meno di sei mesi.

Il partito nazionalista indù che governa ininterrottamente l’India dal 2014 ha trionfato in tutte e tre le consultazioni in cui era direttamente contrapposto alla formazione guidata dalla famiglia Gandhi: in Rajasthan, nel Madhya Pradesh e in Chhattisgarh.

Il Congress ha conquistato solo il Telangana, spodestando un partito regionale, mentre nel piccolo Mizoram, la sfida si giocava tra due piccoli partiti locali.

I voti regionali spesso non sono predittori efficaci dei risultati a livello nazionale (neanche quando avvengono, come in questo caso, in aree in cui vivono complessivamente 240 milioni di persone), ma era opinione diffusa che solo vincendo in almeno tre Stati il Congress potesse continuare l’opera di erosione dell’aura di invincibilità che circonda il primo ministro, avviata in estate in Karnataka.

I voti espressi a novembre e scrutinati tra domenica 3 dicembre e lunedì 4 dicembre hanno invece ribadito la forza del Bjp della cosiddetta hindi belt degli Stati settentrionali e proiettato il Congress sempre di più come il principale partito nel più ricco e socialmente avanzato, ma meno popoloso sud del Paese.