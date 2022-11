Elezioni Israele, exit-poll: Netanyahu a 61 seggi, maggioranza per un soffio

Ascolta la versione audio dell'articolo

Alla chiusura dei seggi in Israele Il fronte di Netanyahu avrebbe 61 seggi alla Knesset su 120, quello di Lapid 55, Hadash taal (sinistra) 4. Questo il risultato delle elezioni in Israele secondo i primi exit poll diffusi dalla tv Canale 12 che confermano il Likud di Netanyahu al primo posto con 30 e Lapid secondo con 24.

Grande successo elettorale per Itamar Ben Gvir, il leader della lista della destra radicale ’Sionismo religioso’ (assieme con Bezalel Smotrich) che - secondo l’exit poll di Canale 12 - si è aggiudicato almeno 14 seggi su 120 nella prossima Knesset e che ha conquistato una posizione di forza nei confronti del Likud di Benyamin Netanyahu. La lista araba nazionalista Balad, secondo questo exit poll, non è riuscita a superare la soglia di ingresso. Ma fonti di Balad sostengono che con lo spoglio dei voti questa situazione potrebbe mutare e che “la meta non è tanto lontana”. Esclusa inoltre dalla prossima Knesset, secondo questo exit poll, la lista nazional-religiosa ebraica ’Bait Yehudi’ di Ayelet Shaked.

Il centrista Benny Gantz avrebbe ottenuto 11 seggi. I religiosi di Shas 10 deputati, 6 i Laburisti, 6 la sinistra del Meretz, 5 il partito islamista di Mansour Abbas, il nazionalista laico Avigdor Lieberman 4.

Gli exit poll di Canale 11 e Canale 13 danno in testa il blocco di destra di Benyamin Neyanyahu con 62 seggi alla Knesset (su 120) contro i 54 del blocco di Yair Lapid.