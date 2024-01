Elezioni, mezzo mondo al voto nel 2024

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il futuro prossimo dell’Occidente e l’avanzata delle democrazie (o delle autocrazie) nel Sud globale. La pace e la guerra. Gli equilibri geopolitici e il commercio. È ricco di implicazioni il menù delle elezioni legislative o presidenziali che, con il voto in Bangladesh, prendono il via oggi, in un 2024 che sarà un anno record, considerando che gli abitanti dei 60 Paesi (più l’Unione europea) chiamati alle urne sono oltre 4 miliardi: metà della popolazione mondiale.

Ue e Usa: l’ombra del populismo

Uno degli appuntamenti centrali sono le elezioni europee. Tra il 6 e il 9 giugno oltre 400 milioni di persone in 27 Paesi saranno chiamate a rinnovare il Parlamento europeo. La sfida è tra i partiti tradizionali e la destra populista; una sfida a cui, dopo le elezioni del 2019, Popolari, Socialisti e Liberali avevano saputo rispondere compattandosi nella cosiddetta “maggioranza Ursula”, dal nome della presidente della Commissione Ue, von der Leyen, poi sostenuta da questi partiti. Gli ultimi sondaggi mostrano una sostanziale tenuta del blocco, ma anche l’avanzata di un gruppo sovranista come Identità e Democrazia (di cui fa parte la Lega), che potrebbe diventare ago della bilancia, mentre restano da capire collocazione e composizione del gruppo dei Conservatori e riformisti (di cui fa parte Fratelli d’Italia). Le destre, inoltre, hanno dato recente prova di forza a livello nazionale – si pensi alla clamorosa vittoria del Pvv di Wilders in Olanda – e potrebbero ripetersi in altri appuntamenti, come le legislative in Austria, in autunno.

Analoga dicotomia – politica tradizionale contro populismo figlio dei tempi – è quella che si prospetta nel secondo grande appuntamento dell’anno: le elezioni presidenziali americane del 5 novembre. È un voto che potrebbe riportare alla Casa Bianca Donald Trump, per ora senza rivali in grado di impensierirlo per la nomination repubblicana e favorito, stando a diversi sondaggi, anche contro il presidente in carica, il democratico Joe Biden. Il tycoon dovrà prima superare gli ostacoli legali sulla sua strada, a cominciare dal nodo della sua ineleggibilità posto da Colorado e Maine su cui - la notizia è di venerdì - deciderà a febbraio la Corte Suprema.

Sia in Europa che negli Stati Uniti sono in gioco fattori di grande rilevanza sul piano geopolitico ed economico. Con le guerre in Ucraina e a Gaza – per citare solo le due crisi internazionali più eclatanti – un’Europa più chiusa in se stessa, come quella a trazione sovranista, o un’amministrazione Usa a guida repubblicana potrebbero fare la differenza in termini di minor impegno economico e militare a sostegno di Kiev o di sforzi diplomatici nello scacchiere mediorientale. Senza contare che anche un Paese alleato con un ruolo di primo piano in questo contesto, il Regno Unito, sarà chiamato, con tutta probabilità nella seconda metà dell’anno, a elezioni generali che potrebbero mettere fine a 14 anni di governo conservatore.

Quanto al commercio internazionale, già investito dai venti del protezionismo, Trump ha preannunciato che, se sarà rieletto, introdurrà dazi del 10% su tutte le importazioni.