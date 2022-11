Elezioni Midterm, per cosa si vota negli Usa e perché Biden rischia

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Martedì 8 novembre gli Stati Uniti vanno alle urne per le elezioni di medio termine, dopo che oltre 40 milioni di persone sono già ricorse al voto anticipato.

Le «midterm» si svolgono ogni quattro anni, a metà del mandato presidenziale, quando i cittadini americani sono chiamati a rinnovare gran parte del Congresso, determinando il destino dell’agenda della Casa Bianca nei due anni successivi e in vista delle presidenziali successive.

Loading...

I pronostici sul voto in corso pendono verso un exploit della destra repubblicana, con conseguenze immediate sugli equilibri della presidenza di Joe Biden e i rapporti di forza nelle Camere statunitensi. A maggior ragione in vista di una ri-candidatura sempre più probabile di Donald Trump nel 2024.

Come funziona il voto Midterm?

Alle elezioni di Midterm si vota l’intera Camera dei Rappresentanti (435 deputati in carica per due anni) e un terzo del Senato (35 senatori su 100, in carica per sei anni), oltre ai governatori di 36 dei 50 Stati. Nel caso della Camera bassa, il voto riflette di più la volontà popolare, con ogni Stato che elegge un numero di deputati proporzionale alla sua popolazione: in testa c’è la California, con 53 rappresentanti eletti. Per la Camera alta, invece, ogni Stato elegge due senatori, anche in date differenti. Il voto dei governatori viene gestito dai singoli stati, ciascuno in base alla propria legislazione elettorale in materia. I quattro stati rimanenti eleggeranno il proprio governatore nel 2024.

Qual è la posta in palio a livello politico?

Il voto di Midterm viene considerato una sorta di «test» sul presidente in carica, a volte con risultati poco lusinghieri per l’inquilino della Casa Bianca in carica. Lo stesso Biden parte sfavorito, complice una congiuntura economica che vede un’inflazione a livelli stellari e i timori sulla crescita di breve termine. In caso di tonfo elettorale, Biden si ritroverebbe a governare nella seconda metà del suo mandato in un parlamento controllato dai repubblicani.