Elezioni politiche, con Il Sole 24 Ore tre inserti per orientarsi al voto

L’ultima settimana prima del voto è quella decisiva per gli elettori indecisi che vogliono formarsi un’idea aggiornata e informata su proposte e posizioni dei singoli partiti. Per questo Il Sole 24 Ore pubblicherà tre inserti di quattro pagine, uno al giorno da martedì 20 a giovedì 22 settembre, con l’obiettivo di dare le informazioni utili agli elettori che ancora devono decidere per chi votare.

Lo schema di analisi

Ognuna delle quattro pagine che costituiscono un inserto sarà dedicata a un partito politico. Anzitutto ci sarà l’intervista al leader o alla leader del partito: sarà lui o lei a spiegare le ragioni che dovrebbero spingere gli elettori a votare la sua forza politica. Ma l’intervista consentirà anche di spiegare le principali proposte politiche per il dopo voto e consentirà di mettere l’accento su alcuni aspetti programmatici o di spiegarne meglio i contenuti, i dettagli, i costi e con quali coperture si intende farvi fronte.

Focus sulle proposte

Sempre a proposito di programmi, in ogni pagina ci sarà anche un secondo articolo dedicato proprio a un focus sui principali punti delle proposte programmatiche, spesso anche molto articolate. In particolare, la redazione darà spazio a risposte sulle questioni più attuali nel dibattito elettorale, per esempio l’energia, il fisco, il lavoro, il Pnrr, senza trascurare i punti che quella forza politica considera prioritari.