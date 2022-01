Elezioni Quirinale: ecco chi sono i 1.009 grandi elettori e i numeri degli schieramenti

Ascolta la versione audio dell'articolo

É ormai completamente definito il plenum di 1.009 grandi elettori che da lunedì 24 gennaio dovranno eleggere il tredicesimo presidente della Repubblica: 321 senatori (compresi i sei senatori a vita), 630 deputati e 58 delegati regionali, tre per ogni Regione, ad eccezione della Valle d’Aosta che ne ha uno, designati in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze.

Il quorum necessario per l’elezione

Nei primi tre scrutini per essere eletti occorre il quorum dei due terzi dei componenti dell’Assemblea: quindi 673 voti. Dal quarto scrutinio basta, invece, la maggioranza assoluta: quindi 505 voti.

Nessuno schieramento ha i numeri per eleggere da solo il capo dello Stato

Nessuno schieramento ha numeri per eleggere da solo il capo dello Stato, neanche quando il tetto si abbassa. Oltre ai due principali poli - centrodestra e centrosinistra - ci sono gruppi che potrebbero essere determinanti nell’elezione.

I numeri di gruppi e schieramenti

Ecco tutti i numeri di Gruppi e schieramenti. La Lega ha 64 senatori, 133 deputati e 15 delegati regionali per un totale di 212 delegati. Forza Italia-Udc hanno 50 senatori, 79 deputati, 11 delegati regionali per un totale di 140 delegati. Per Fratelli d'Italia sono 21 i senatori, 37 deputati e 5 delegati regionali per un totale di 63 delegati. Coraggio Italia-Idea Cambiamo hanno 9 senatori, 22 deputati, 1 delegati regionali per un totale di 32 delegati. Noi con l’Italia ha 5 deputati. Considerando che da prassi il presidente del Senato, Elisabetta Casellati (Fi-Udc), non dovrebbe votare, totale centrodestra: 451.

M5S ha 74 senatori, 158 deputati, 4 delegati regionali per un totale di 236. Il Pd ha 39 senatori, 95 deputati e 20 delegati regionali per un totale di 154 delegati. Leu ha 6 senatori, 12 deputati per un totale di 18 delegati. Considerando che da prassi il presidente della Camera, Roberto Fico (M5S) non dovrebbe votare, il totale centrosinistra è 407 voti. Italia Viva ha 15 senatori, 29 deputati per un totale di 44 delegati.