Elezioni regionali, cosa svelano i flussi a Milano rispetto a 2022, 2021 e 2018

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Milano da qualche tempo fa storia a sé nelle vicende elettorali. Dopo tangentopoli, per quasi vent'anni, è stata capitale indiscussa del centrodestra e del berlusconismo egemone grazie ai sindaci Formentini (Lega), Albertini e Moratti (Forza Italia). Eppure, a partire dal 2011, naviga controcorrente e in splendida solitudine rispetto al vento del nord, saldamente ancorato a destra. Nel governo della città, prima con Giuliano Pisapia poi con Beppe Sala (arrivato al secondo mandato), ma anche nelle altre tornate elettorali.



Ad esempio alle Politiche dello scorso settembre Fratelli d'Italia ha trionfato in tutta Italia ma non nel capoluogo lombardo (Pd primo partito cittadino con il 26,1% dei consensi davanti alla formazione di Giorgia Meloni che ne raccoglie il 18,3%). La storia si ripete alle ultime regionali. Il governatore leghista uscente, Attilio Fontana, conquista largamente il mandato bis al Pirellone ma in città viene sconfitto nettamente dal candidato di centrosinistra, Pierfrancesco Majorino (46,8% vs 37,6%).

Loading...

Ma se Milano è una specie di grande villaggio di Asterix immerso nella Gallia romana (leggi centrodestra), per chi avevano votato alle precedenti tornate gli elettori milanesi di Fontana, Majorino e Letizia Moratti?

Grazie ai dati per sezione disponibili sul sito del Comune di Milano, YouTrend ha potuto elaborare i flussi elettorali tra le Regionali 2023 comparate con le Regionali 2018, le Comunali 2021 e le Politiche 2022.

Ovviamente i dati non sono da assolutizzare, per via dell'altissima astensione (in città ha votato solo il 42,1% degli aventi diritto, praticamente in linea con il dato regionale), ma tra i votanti attivi le indicazioni che emergono sono interessanti.