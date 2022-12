Regionali, il Governo ”allunga” il voto: alle urne domenica 12 e lunedì 13 febbraio fino alle 15

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Nel corso della riunione iniziata nella tarda mattinata di oggi il Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, ha approvato su proposta del Viminale un decreto che estende il termine delle operazioni di voto delle prossime elezioni Regionali: oltre alla giornata di domenica 12 febbraio, si voterà fino alle ore 15 di lunedì 13 febbraio 2023. La misura si applicherà alle prossime elezioni locali in programma in Lazio e Lombardia.

All’ultimo Election day, il 12 giugno 20222, in cui si votarono contemporaneamente Referendum e Amministrative di primavera, la consultazione si svolse nell’arco di una sola giornata. La scelta fu giustificata dal Governo dall'esigenza di contenere i costi.

La decisione del Cdm arriva in un giorno di fibrillazione politica per la Lega Nord, causata dalla decisione di tre ex consiglieri regionali del partito, Roberto Mura, Federico Lena e Antonello Formenti, di costituire un nuovo gruppo in Consiglio regionale della Lombardia. La nuova formazione si chiamerà “Comitato Nord”. La richiesta è stata comunicata all’Ufficio di presidenza del Pirellone dallo stesso Mura, che sarà presidente, uno dei bossiani che ha partecipato la scorsa settimana al ’battesimo’ del ’Comitato Nord’ a Giovenzano (Pavia). La costituzione del nuovo gruppo degli scissionisti della Lega, a due mesi dalle elezioni regionali di febbraio, permetterà loro di evitare la raccolta firme in vista della formazione delle liste.