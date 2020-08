Elezioni regionali, su Puglia e Toscana in gioco il destino di Conte, Salvini, Zingaretti e Renzi

Ma la sfida toscana sarà decisiva anche per Matteo Salvini. Se la sua Susanna Ceccardi dovesse farcela la stella del Capitano tornerebbe a brillare e nessuno ne metterebbe in discussione la leadership. Sarebbe un risultato clamoroso, impensabile fino a un mese fa. Salvini lo sa bene e per questo sta evitando di ripetere gli errori commessi a Bologna. Si tiene lontano dai citofoni e dal corpo a corpo verbale che piace ai suoi fan ma non aiuta a vincere. In caso di sconfitta per lui si metterebbe male. Anche perché i riflettori inevitabilmente saranno puntati su due scomodi alleati. Certamente sul plebiscito che attende in Veneto il suo compagno di partito e Governatore uscente Luca Zaia, che ormai è considerato un vero e proprio competitor. Ma anche (e non meno pericolosa) su Giorgia Meloni. Sono suoi infatti i candidati in Puglia e Marche, le due regioni più a rischio per il centrosinistra.

Invano Salvini ha provato a rimettere in discussione l’accordo siglato quando, convinto di avere il vento in poppa, aveva puntato tutto sulla conquista di Emilia e Toscana. Se i candidati di Fdi dovessero farcela, Meloni non potrà più nascondersi e nel centrodestra si aprirebbe la gara per la leadership. A cui Silvio Berlusconi ha rinunciato da tempo. L’ex premier è costretto a giocare di rimessa. I suoi voti per la coalizione sono ancora decisivi. E altrettanto potrebbero essere i suoi parlamentari se, una volta caduto Conte, dovesse riaprirsi il confronto su un Governo di unità nazionale. Comunque vadano queste regionali di tornare a votare (checché ne dicano) c’è poca voglia. E non solo nella maggioranza. A maggior ragione se passerà il referendum sul taglio dei parlamentari. Che avrà un solo vincitore: M5s e in particolare Luigi Di Maio che è l’unica battaglia identitaria che ha sempre rivendicato. L’ex capo politico è pronto a riprendersi lo scettro del Movimento e non teme neppure le conseguenze sul Governo. L’eventuale fine del Conte II potrebbe aprirgli nuove prospettive.