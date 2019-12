Elezioni Regno Unito, Boris Johnson favorito con l’incognita hard Brexit Conservatori, Laburisti, Liberaldemocratici. I principali partiti dell’Isola sono in trincea per il voto del 12 dicembre. La posta in palio è soprattutto la Brexit, ma i consensi si sposteranno anche per i rispetti manifesti politici. Ecco cosa propongono e chi è favorito di Alb.Ma.

5' di lettura

Conservatori in testa, laburisti alla rincorsa, Lib Dem in terza posizione e pronti a coalizzarsi in un fronte pro-Remain. È lo scenario che si è sempre mantenuto, finora, in vista delle elezioni generali del Regno Unito del 12 dicembre 2019. Il voto è stato interpretato soprattutto come un referendum (quasi) indiretto sulla Brexit, il principale argomento di scontro fra i partiti in lizza: l’attuale premier Tory, Boris Johnson, è riuscito a indire il voto proprio per garantirsi una maggioranza di peso e finalizzare il divorzio nei tempi stabiliti.

Lo strappo con la Ue, però, non è l’unica questione in sospeso in un dibattito che spazia dalle lacune del sistema sanitario alla riconversione ecologica dell’industria. Ecco chi sono i partiti in corsa, cosa propongono e come potrebbero collocarsi dopo le urne del 12 dicembre.

Conservative Party - Partito conservatore

Il Conservative Party, partito conservatore, è la principale forza di centrodestra del Regno Unito. Il suo candidato è l’attuale premier Boris Johnson, già sindaco di Londra e ministro degli Esteri sotto il governo May.

La principale arma propagandistica dei «Tory», come vengono chiamati abitualmente, è anche l’obiettivo numero uno di Johnson: portare a termine la Brexit, il divorzio dalla Ue che ha sempre trovato i favori delle ali più euroscettiche del partito. Johnson ha cavalcato il tema nell’intera campagna elettorale, visto che la convocazione stessa del voto è figlia della necessità di garantirsi una maggioranza salda alla Camera dei Comuni e incassare l’ok entro la prossima scadenza di avvio per il divorzio (31 gennaio 2020).