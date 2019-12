Regno Unito, exit poll: maggioranza assoluta per Boris Johnson con 368 seggi. Brexit a un passo I primi exit poll delle elezioni britanniche proiettano i Conservatori di Boris Johnson in forte vantaggio: 368 seggi contro i 191 dei laburisti. Se i risultati venissero confermati, il premier avrebbe vita facile per l’ok alla Brexit. La sterlina in rialzo su dollaro ed euro di Alb.Ma. e Nicol Degli Innocenti

Gb, roulette elettorale di Johnson tra mille punti di domanda

2' di lettura

I primi exit poll delle elezioni britanniche proiettano i Conservatori di Boris Johnson in forte vantaggio: 368 seggi contro i 191 dei laburisti, i 55 dello Scottish national party, i 13 seggi dei Lib-Dem. Se il risultato venisse confermato, Johnson godrebbe di un ampio margine rispetto a una maggioranza assoluta di 326 deputati e si proietterebbe a una finalizzazione agevole della Brexit entro il 31 gennaio 2020. Gli investitori sembrano apprezzare il risultato delle urne con la sterlina che guadagna l’,185% sul dollaro e l’1,09 sull’euro.

Un «referendum» sulla Brexit

Gli elettori sono andati alle urne per assegnare i 650 seggi della Camera dei Comuni, l’equivalente della Camera dei deputati italiana. Il timore di una scarsa affluenza alle urne si sono ridimensionati già dalle prime ore della giornata, con le prime stime di una partecipazione elevata al voto. D’altronde le elezioni sono state ritenute le «più importanti di una generazione», per ragioni legate - inevitabilmente - alla posta in palio principale: la Brexit.

Il voto è stato interpretato soprattutto come un referendum indiretto sul divorzio dalla Ue, una saga diplomatica che tiene in sospeso Londra e Bruxelles da oltre tre anni. Boris Johnson ha spinto per il ritorno alle urne con l’obiettivo, esplicito, di irrobustire la sua maggioranza e «portare a termine la Brexit» entro l’ultima scadenza prevista (il 31 gennaio 2020). L’opposizione, sia pure con qualche vaghezza, si è compattata a favore del Remain o comunque dell’indizione di un secondo referendum sulla rottura con la Ue.

In attesa dei risultati definitivi, gli scenari sono soprattutto tre: una maggioranza robusta di Johnson, una vittoria più risicata dello stesso premier o una situazione di stallo dove nessuno dei partiti in lizza riesce a prevalere, innescando il cosiddetto hung parliament («parlamento appeso»). Nel primo caso Johnson volerebbe sopra la maggioranza assoluta (pari a 326 seggi) con un margine di 25-50 deputati, quanto basta per assicurarsi il via libera della Camera dei Comuni alla Brexit entro il 31 gennaio.

Nel secondo caso Johnson raggiungerebbe la soglia minima di 326 seggi, ma con un margine aggiuntivo così scarno (10-30 seggi in più) da esporre l’accordo di Brexit a una bocciatura della Camera. Se i Tory dovessero scendere sotto l’asticella dei 300 seggi, i laburisti e i Lib-dem potrebbe ambire alla formazione di un governo di minoranza con il solo obiettivo di convocare una nuova consultazione.