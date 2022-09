Meloni: «Antieuropeista è la sinistra, non noi». Letta va da Scholz e parla alla Spd

08:05 Meloni, qualcuno cerca l’incidente, chiamerò Lamorgese

A una manciata di giorni dalle elezioni, si fanno più accesi i toni della campagna elettorale, in vista della volata finale verso il voto di domenica 25 settembre. «Vergogna, è il sesto comizio che faccio e ci sono ancora contestatori che provocano. Stasera chiamerò di nuovo il ministro dell’Interno Lamorgese, che evidentemente non sa fare il suo lavoro. Perché le altre volte si poteva parlare di incompetenza, ma ora penso sia una cosa fatta apposta. Si sta cercando l’incidente». Così la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, dal palco di Caserta in piazza Margherita, dopo che alcuni contestatori domenica 18 settembre hanno esposto manifesti ironici («Pronti ad approvare il Ddl Zan», o «Pronti a legalizzare la cannabis», ndr) del tutto identici, come grafica, a quelli che riportano gli slogan ufficiali di Fdi. Toni accesi anche in un confronto a distanza tra il leader di Italia Viva Matteo Renzi e quello M5s Giuseppe Conte, con il secondo ad attaccare il primo per il suo no al reddito i cittadinanza («Renzi deve fare una cosa, venga, finalmente senza scorta, in mezzo alla gente a parlare, ad esporre le sue idee. Venga a dire che in Italia non occorre un sistema di protezione sociale. Venga a dirlo e non si nasconda), parole seguite dalla immediata replica del ex segretario del Pd («Conte sei un mezzo uomo, abbi il coraggio di fare un confronto civile sui temi, questo è un linguaggio da mafioso della politica»)..