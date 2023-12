Elezioni in Serbia, chiusi i seggi: attesa per i risultati

Ascolta la versione audio dell'articolo

In Serbia domenica alle 20 si sono chiusi i seggi dove dalle 7 si è votato per le elezioni parlamentari anticipate, per il rinnovo del parlamento locale nella provincia autonomia di Voivodina (nord) e per le amministrative in 65 Comuni, compresa la capitale Belgrado. I sondaggi danno per favorito il Partito conservatore del presidente nazionalista Vucic, al potere da più di 10 anni. L’ultimo dato sull’affluenza, relativo alle 19, parlava di una partecipazione di oltre il 55% degli aventi diritto. I primi dati parziali tra le 21 e le 21.30.

L’opposizione denuncia irregolarità nel voto

La commissione elettorale ha respinto le denunce dell’opposizione su presunte gravi irregolarità registratesi durante le operazioni di voto per le legislative anticipate. Alcune forze di opposizione avevano riferito tra l’altro dell’arrivo a Belgrado di alcuni autobus carichi di non residenti pronti a votare. Altri hanno parlato di pressioni sui votanti e presunte bustarelle donate per il voto al partito di governo Sns. Secondo la commissione, si sono registrati come sempre alcuni inconvenienti e diversi casi di irregolarità lievi, non tali da pregiudicare la validità del voto. Tra l’altro, apertura in ritardo di alcuni seggi, firme al posto sbagliato sui certificati elettorali dopo il voto, mancato spray sul pollice per l’impronta digitale, black out elettrici in alcuni seggi (interpretato come pretesto per falsificare le schede), voto senza controllo documenti. Anche la premier Ana Brnabic ha respinto quelle che ha definito insinuazioni dell’opposizione per creare tensione.