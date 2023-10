Elezioni suppletive a Monza: duello Galliani-Cappato per il seggio di Berlusconi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Domenica e lunedì si vota per eleggere un senatore nel seggio lasciato vacante da Silvio Berlusconi, il leader di Forza Italia scomparso il 12 giugno 2023. L’appuntamento alle urne è per il 22 e il 23 ottobre nella provincia di Monza-Brianza. Si tratta di un collegio maggioritario, quindi otterrà lo scranno di Palazzo Madama il candidato che riceverà anche un solo voto in più rispetto agli altri avversari. Storicamente il collegio è una roccaforte del centrodestra, dunque le elezioni saranno un banco di prova sullo stato di salute della maggioranza. Silvio Berlusconi alle politiche del 25 settembre 2022 aveva ottenuto il 50,27% dei consensi. Il centrodestra in quella occasione aveva doppiato il Pd.

Il duello fra Galliani e Cappato

Otto candidati in tutto, ma a contendersi il seggio saranno in prima linea Adriano Galliani, ex senatore di Forza Italia, uno dei fedelissimi di Silvio Berlusconi, presidente del Monza calcio, scelto dal centrodestra e Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni ed ex europarlamentare, molto conosciuto per le sue battaglie sui diritti civili, che ha ottenuto il sostegno del centrosinistra. Cappato, con non pochi mal di pancia fra i cattolici, oltre al mondo radicale, ha ottenuto l’appoggio di Pd, Sinistra Italiana, Europa Verde e Psi. Il M5s per «non contribuire a una frammentazione dell’area progressista», ha deciso di non presentare un candidato, lasciando iscritti e sostenitori liberi di sostenere la candidatura di Cappato.

Gli altri candidati

Alle suppletive a Monza si presenteranno anche altri candidati: Cateno De Luca, sindaco di Taormina ed ex primo cittadino di Messina, fondatore del movimento Sud Chiama Nord. Originario proprio della terra dove Marta Fascina, l’ultima compagna del Cavaliere, ha ottenuto il seggio parlamentare (Sicilia 1). Andrea Brenna è il vicesindaco assessore del Comune di Grandate (Como), fondatore del partito Democrazia e Sussidiarietà, per il quale sii presenta alle urne. Giovanna Capelli è in lizza per Unione Popolare per dare voce ai contrari alla guerra e all’invio delle armi in Ucraina e all’autonomia differenziata. É stata consigliera comunale di Sangiuliano Milanese e senatrice per Rifondazione Comunista nel 2006. Il Partito comunista italiano ha candidato Domenico Di Modugno, pacifista, anti capitalista, contro la Pedemontana e in favore della sanità pubblica. Daniele Giovanardi, medico non vaccinato e fratello gemello dell’ex ministro Carlo Giovanardi, è stato scelto da Democrazia Sovrana Popolare, mentre Lillo Massimiliano Musso, avvocato e leader nazionale del fronte novax e sovranista, corre con Forza del Popolo. Non è candidato, invece, il generale Roberto Vannacci, che ha rifiutato l’offerta di Forza Nuova.

Galliani e De Luca, scambio di volantini al mercato

Adriano Galliani e Cateno De Luca si sono incontrati casualmente nella mattinana tra i banchi di un mercato di Monza, mentre erano impegnati nelle rispettive campagne elettorali per le elezioni suppletive del collegio di Monza e Brianza del Senato. I due hanno chiacchierato e si sono scambiati i volantini, concedendo qualche scatto ai fotografi.



L’orario di apertura dei seggi

I seggi apriranno dalle ore 7 alle ore 23 di domenica 22 ottobre e dalle ore 7 alle ore 15 di lunedì 23 ottobre nel collegio uninominale del Senato Lombardia-06, che è costituito dai 55 comuni che costituicono la provincia di Monza e della Brianza. Lo scrutinio inizierà subito dopo la chiusura della votazione.