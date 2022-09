Elezioni, ultime notizie. Conte: tassare extra profitti di assicurazioni e farmaceutica. Calenda: campagna Pd violenta

9:02 Garavaglia: la sinistra quando c’è un problema mette una tassa

«Noi e la sinistra ci basiamo su due filosofie diverse: mentre per noi è chiaro che conviene lasciare i soldi in tasca a cittadini e imprese, per la sinistra è normale quando c’è un problema mettere una tassa». Lo dice il ministro del Turismo Massimo Garavaglia, ospite a Unomattina su Rai1. «L’ultimo che ha alzato l’Iva è Letta, giusto per essere chiari. Quindi si fronteggiano due filosofie differenti. E in mezzo c’è Conte che porta avanti il reddito di cittadinanza non dicendo però una cosa che non è banale: ogni mese e ogni anno di reddito di cittadinanza sono un mese e un anno in più di lavoro dopo i 65 anni».